Camarda, la convocazione diventa ‘mondiale’: quanto entusiasmo all’estero

La chiamata di Pioli a Francesco Camarda per Milan-Fiorentina non ha creato scalpore solamente in Italia, ma lo ha fatto anche all'estero

La notizia che Francesco Camarda, giovane attaccante della Primavera del Milan, sia stato convocato da Stefano Pioli per la sfida contro la Fiorentina è ormai nota. Il classe 2008 è stato chiamato dal tecnico emiliano per necessità, certamente, viste le assenze di Giroud, Leao e, per ultimo, Okafor, ma soprattutto per meriti. Il 15enne, infatti, ha incantato e sta incantando tutti a suon di gol. In Primavera, pur essendo sotto età di tre anni, in questa stagione ha già trovato la via della rete in 7 occasioni.