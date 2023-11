Milan-Fiorentina, Antognoni: “Facile no, ma impossibile nemmeno”

Sabato sera torna il campionato per i rossoneri con Milan-Fiorentina e Giancarlo Antognoni, che è stato un giocatore viola e ora è dirigente, oggi ha parlato dalla Hall of Fame della società toscana ai giornalisti presenti, soffermandosi proprio sulla partita in programma tra tre giorni. Antognoni non sottovaluta certamente la sfida, contro una delle squadre più grandi e forti del campionato, ma al tempo stesso promette battaglia e non parte battuto, lasciando intendere che i viola potranno giocarsela.