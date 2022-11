Milan, l’importanza degli ultimi minuti: Fiorentina ultima vittima

La Fiorentina è solo l'ultima squadra punita dal Milan nei minuti finali, vero e proprio terreno di caccia per i rossoneri

Nel corso della giornata di Serie A appena conclusasi, il Milan si è imposto nei minuti finali sulla Fiorentina grazie all'autogol di Nikola Milenkovic ; la rete, arrivata al 92', è solamente l'ultima di una lunga serie a favore dei rossoneri, che ne hanno fatto un vero e proprio marchio di fabbrica. L'importanza dell'intensità nel corso di tutta la partita è resa evidente dai numeri messi a segno dal Diavolo; in modo particolare le ultime uscite ci danno l'idea di quanto sia fondamentale non calare mai nel corso dell'incontro.

Milan-Fiorentina, settimo gol nei minuti finali

Le marcature che il Milan mette nel tabellino nell'ultimo quarto d'ora di partita, a partire dal 75', sono ben sette in Serie A e quasi tutte risultano decisive per portarsi a casa il successo; ad esse si aggiungono anche le due reti segnate in Champions League contro Dinamo Zagabria e Salisburgo, anche se a risultato già acquisito. Procedendo con ordine, le prime tre reti di questo conteggio sono quelle che permettono ai rossoneri di imporsi sull'Empoli: Rebic la apre al 79' e i restanti due gol di Ballo-Tourè e Leao arrivano nel recupero. A risolverla contro l'Hellas Verona ci pensa invece Sandro Tonali all'81'.