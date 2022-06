Milan, a fine luglio previsto un ritiro in Austria: i dettagli

Il Milan pensa già alla prossima stagione. In particolare, i rossoneri svolgeranno parte del ritiro in Austria, a Villach

Carmelo Barillà

Il Milan pensa già alla prossima stagione. Un'annata in cui ci si attende una conferma da parte della squadra di Pioli, che ha conquistato il suo diciannovesimo scudetto. Un calendario atipico quello della prossima stagione, vista la disputa dei Mondiali in Qatar in inverno.

Il Milan si ritroverà il 4 luglio a Milanello e solo dieci giorni dopo arriveranno i nazionali, impegnati nel mese di giugno in giro per il mondo. Il ritiro vero e proprio, dunque, inizierà dopo il 15 luglio. In particolare, come ricorda 'Tuttosport', i rossoneri svolgeranno parte del ritiro in Austria, a Villach.

Diverse le amichevoli previste in estate, la prima delle quali è stata svelata qualche giorno fa. Sabato 16 luglio, infatti, i rossoneri sfideranno il Colonia in Germania, al 'RheinEnergieStadion'. Fischio d’inizio alle ore 19. In palio l’undicesima edizione della 'Telekom Cup'. A seguire la partenza verso l'Austria, vicino Klagenfurt. Atteso nelle prossime settimane il calendario delle altre amichevoli del Milan. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato