Milan, finalmente Theo Hernandez: Pioli lo vuole trascinatore

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Theo Hernandez, che neanche durante il lockdown si è sostanzialmente fermato. La chioma biondo platino, l’intervista a Radio 105 con la passione della musica, il flirt a Capri con Zoe Cristofoli, influencer supertatuata e ex di Fabrizio Corona. La cosa importante per i tifosi, però, è che Theo torni a brillare in campo, visto che in pochi mesi si è preso il Milan.

Con l’infortunio di Ibrahimovic e l’occasione sprecata da Rebic contro la Juventus, tocca a Theo Hernandez prendersi sulle spalle la squadra rossonera già da lunedì contro il Lecce. Quella con i salentini è stata la prima gara sulla panchina rossonera di Stefano Pioli, che si era affidato subito al francese per tagliare la difesa di Liverani: i risultati sono stati devastanti, considerando che l’ex Real Madrid è stato una spina del fianco del Lecce con le sue discese.

Come detto, Theo Hernandez in poco tempo ha dimostrato tutto il suo valore. A confermarlo sono i numeri, con il terzino che primeggia in quasi ogni classifica relativa alla rosa del Milan e alla Serie A: è il calciatore che ha partecipato attivamente (5 gol e 1 assist) a più reti del Milan insieme a Rebic ed è anche il difensore con più dribbling riusciti in Serie A (44, 13 più dello juventino Alex Sandro).

In più Theo Hernandez è anche sul podio dei giocatori che hanno percorso più metri palla al piede in avanti con un totale di 3.959, La conclusione? La scommessa timbrata da Paolo Maldini si è rivelata azzeccata. Il Milan non può fare a meno in questo momento della sua fisicità, della sua corsa e del suo coraggio. Chi lo avrebbe detto all'inizio della stagione?