Milan, finalmente Leao: il portoghese rende imprevedibile il tuo gioco

Il Milan, contro la Roma, sarà felice di riabbracciare Rafael Leao. Nessuno come il portoghese rende imprevedibile la manovra rossonera

Renato Panno

Dopo aver fornito l'assist per il gol di Franck Kessie in Milan-Salernitana, Rafael Leao è uscito dal campo a fine primo tempo. Stefano Pioli, nel post-partita, ha spiegato che il giocatore fosse uscito dal campo in maniera precauzionale per una botta particolarmente fastidiosa. Ma non è stata solo una contusione, perché gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di 'lieve entità'. Così recitava il comunicato rossonero, ma il portoghese non è più riuscito a scendere in campo nel 2021. Adesso, finalmente, è arrivato il momento di tornare in campo in grande stile.

Da un paio di giorni Leao sta infatti lavorando insieme al gruppo e sarà a disposizione contro la Roma. Ancora è difficile affermare se da titolare o in panchina, ma il fatto che Stefano Pioli possa giocarsi questa carta è già un passo in avanti notevole. Il motivo è semplice: un altro come lui non c'è. Complice anche la contemporanea assenza di Ante Rebić, la corsia di sinistra del Milan ha subìto un ridimensionamento non di poco conto. Il rientro dell'ex Lille garantisce una ventata di tecnica e velocità che solo lui è in grado di mettere in campo.

Con i suoi strappi Leao scombina spesso i piani delle difese avversarie, creando buchi anche dove non ci sono grazie ai suoi guizzi devastanti che creano gol e assist. Al suo posto ha giocato spesso Rade Krunic, giocatore con tutt'altre caratteristiche. La differenza si è vista parecchio, e ha evidenziato ancora di più la sua assenza. In un anno Rafa ha saputo completamente ribaltare le opinioni nei suoi confronti. Da giocatore lezioso e discontinuo a possibile crack futuro, ma soprattutto presente. Ora l'attesa è finita, il Milan può finalmente riabbracciare Leao.