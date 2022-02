Milan, filtra soddisfazione per i primi allenamenti di Lazetic

Secondo quanto scritto da Repubblica, filtra soddisfazione in casa Milan per i primi allenamenti di Lazetic, neo acquisto rossonero

C'è grande attesa per vedere all'opera Marko Lazetic , neo acquisto del Milan. Il serbo è stato acquistato dalla Stella per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Considerando i problemi di Zlatan Ibrahimovic non è escluso che l'attaccante possa giocare addirittura uno spezzone nel derby, in programma domani a San Siro.

Repubblica, in edicola questa mattina, scrive che filtra soddisfazione in casa Milan per i primi allenamenti in maglia rossonera di Lazetic. La speranza è quella di aver acquistato un giocatore che possa esplodere in futuro ma che allo stesso tempo possa essere utile anche nel presente. Intanto c'è una novità inaspettata per quanto riguarda il difensore centrale.