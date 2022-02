Calciomercato Milan – Obiettivo difensore: c’è una novità inaspettata

In primo piano in casa Milan c'è sempre il calciomercato. La sessione invernale è terminata nella giornata di lunedì, ma il Diavolo ovviamente continua a lavorare per il futuro. L'obiettivo principale per l'estate sarà quello di acquistare un difensore centrale che possa far coppia con Fikayo Tomori. Il nome è stato individuato, anche se arrivare al giocatore non sarà così scontato come poteva sembrare in un primo momento. Per scoprire il profilo del difensore, vai avanti nella prossima scheda