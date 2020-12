Milan, Filippo Galli: “Romagnoli difensore di sicuro affidamento” | News

Ultime Notizie Milan News: Galli parla di Romagnoli

MILAN NEWS – Filippo Galli, ex giocatore e ex responsabile del settore giovanile del Milan, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Galli si è soffermato su Alessio Romagnoli.

“Le critiche a Romagnoli? Dipende da cosa si vuole da lui, che per me è uno di sicuro affidamento e importante per come fa nascere il gioco oltre che per come difende. Alla fine della scorsa stagione ricordo che era stato messo in croce anche Calabria… Ci vuole pazienza. Romagnoli non è giovane, ma ha 25 anni ed è in una fase di crescita e miglioramento, che non sempre è lineare ma a volte ha anche momenti di regressione. Spero che il gol di domenica possa rinfrancarlo e dargli tranquillità, a me come giocatore piace”. Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il nuovo difensore >>>