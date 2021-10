Milan, Fikayo Tomori: “Il vaccino è scelta individuale”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato della scelta di vaccinarsi, definendola individuale e spiegando di non poter influire.

Sono almeno cinque i giocatori dell'Inghilterra in ritiro con Fikayo Tomori, difensore classe 1997 del Milan, che non hanno voluto vaccinarsi. Hanno fatto rumore le parole di Fikayo Tomori, che oltre ad aver svelato questo dettaglio, ha anche aggiunto ai microfoni di Metro Sport: "Per quanto mi riguarda è una questione tutta individuale quella se vaccinarsi o meno. Siamo figure pubbliche sempre al centro dell'attenzione, qualcuno magari potrà pensare: 'Se non lo fanno loro, perché dovrei io?'. Non è però il mio compito quello di influenzare le altre persone su temi di questo genere".