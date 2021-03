Milan Femminile: storica Giacinti, il derby è rossonero

Poker del capitano a Interello: il Milan Femminile trionfa per 4-1 e si aggiudica il derby. Il commento del club rossonero.

Stefano Bressi

Valentina Giacinti. Il terzo Derby stagionale ha un nome e un cognome ed è quello del capitano rossonero, che firma 4 gol per il 4-1 in rimonta. Il Milan conquista così tre punti importanti, per consolidare il secondo posto e l'obiettivo Champions. Un trionfo per la nostra numero 9, che sale a quota 16 gol in classifica cannonieri, raggiungendo e superando le 50 (ora 53) reti in rossonero. Un poker segnato in 65 minuti, il più veloce in Serie A Femminile dal dicembre 2018.

Giacinti è anche diventata la prima negli ultimi 61 anni a realizzare tre gol nel primo tempo di un Derby di Milano, maschile o femminile, eguagliando il precedente del 27 marzo 1960 di José Altafini. Una domenica da sogno per le rossonere, pronte a reagire dopo l'immediato vantaggio nerazzurro: generosa la prova di Natasha Dowie, attenta quella in mezzo del confermato trio Hasegawa-Vero-Jane, confermatesi ad alti livelli dopo lo scorso weekend. Il miglior pomeriggio possibile per avvicinarsi alla pausa: le rossonere torneranno in campo il weekend del 17/18 aprile per affrontare il Napoli.

LA CRONACA

Una sola novità per Mister Ganz rispetto alla vittoria contro l'Empoli, con il ritorno dal 1' di Tucceri Cimini. Il primo acuto è dell'Inter, che va in vantaggio con una conclusione da fuori di Møller all'11'. La risposta rossonera arriva subito. È il 15', quando Giacinti raccoglie la ribattuta di Marchitelli sul tiro di Jane, per firmare di testa l'1-1. Un episodio che dà la scossa al Milan, più autoritario da quel momento. Al 32' arriva il 2-1, ancora del capitano rossonero, fredda nel trasformare il rigore concesso per fallo di Marchitelli su Dowie. La giornata magica della numero 9 continua al 38', il minuto della tripletta: ancora Dowie si fa largo sulla destra, crossa al centro per il destro secco di Giacinti, che cala il tris.

Nella ripresa non cambia il copione, con le rossonere ancora in avanti. Al 48' Marchitelli respinge su Dowie, mentre al 57' ci riprova Giacinti con una mezza rovesciata, palla alta. L'appuntamento con il poker del capitano rossonero è rimandato di pochi minuti: stavolta l'assist è di Hasegawa e per Valentina è troppo semplice il destro che vale il 4-1. La reazione nerazzurra è tutta nella traversa colpita da Mauro al 72', mentre il Milan, nel finale, sfiora il quinto gol prima con Dowie, poi con Vitale, ma il risultato non cambia. Finisce 4-1 per le ragazze di Mister Ganz.

IL TABELLINO

INTER-MILAN 1-4

INTER (4-3-3): Marchitelli; Merlo, Debever, Alborghetti, Brustia; Pandini, Simonetti (25' st Catelli), Rincón; Marinelli, Møller, Tarenzi (20' st Mauro). A disp.: Aprile; Baresi, Auvinen, Pavan, Gallazzi, Pastrenge, Vergani. All.: Sorbi.

MILAN (3-5-2): Korenčiová; Fusetti, Agard, Vitale; Bergamaschi, Hasegawa (45' st Čonč), Vero (45' st Morleo), Jane (37' st Grimshaw), Tucceri Cimini (37' st Kuliš); Giacinti (37' st Tamborini), Dowie. A disp.: Piazza, Nano, Coda, Mauri. All.: Ganz.

Arbitro: Fiero di Pistoia.

Gol: 11' Møller (I), 15' Giacinti (M), 32' rig. Giacinti (M), 38' Giacinti (M), 20' st Giacinti (M).

Ammoniti: 39' Giacinti (M), 4' st Rincón (I).

Fonte: acmilan.com

