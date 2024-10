Milan Femminile, guizzo di Ijeh e Sampdoria sconfitta

Milan che prende l'iniziativa, muove il pallone e spinge in fascia: al 5' il cross di Renzotti per Dompig viene deviato da Cafferata creando qualche scompiglio a Tampieri, al 9' Renzotti per il tacco di Nadim e il tocco impreciso di Soffia a non finalizzare una bella azione, al 14' Soffia cerca Renzotti la quale non riesce a spingerla verso la porta. Si gioca solo nella metà campo avversaria: al 27' Nadim dal limite impegna il portiere, al 28' il destro di R. Ávila si spegne a lato, al 30' ci riprova Nadim - stavolta schiacciando di testa su servizio di Dompig - e Tampieri blocca. Al 37' coordinazione e gran conclusione di R. Ávila con il volo di Tampieri a toglierla da sotto la traversa. Al 43' la girata di Renzotti non inquadra lo specchio. Si va al riposo.

Ripartono forte le rossonere: al 47' Tampieri dice di no a Renzotti, al 49' conclusione pericolosa di Cernoia, al 50' il mancino di Ijeh va vicino all'incrocio. Si vede la Sampdoria, al 52' ci prova invano Heroum. Nuovo tentativo di Renzotti, al 57' il destro è ancora debole. Che occasione al 60': Soffia smarca bene Dompig che mette in mezzo, calcia Ijeh, ribatte la retroguardia, arriva Nadim ma da pochi passi svirgola. Non vuole entrare, al 67' Cernoia pesca Nadim la quale incorna in area piccola ma non angola favorendo l'intervento del portiere. Brivido al 70' quando Nano spreca una ripartenza. Dopo un lampo di Dompig, al 71' il Diavolo finalmente la sblocca: imbucata di R. Ávila premiando l'inserimento di Ijeh, stop e diagonale mancino all'angolino. Da pressione a gestione, il finale costringe a un paio di spaventi: all'85' e nel recupero Arcangeli in area non mira il bersaglio. Triplice fischio.