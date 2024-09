Fair Play Finanziario: ecco quali saranno i prossimi paletti per il Milan

Come riporta Calcio e Finanza, il settlement agreement per il Milan è stato stabilito considerando l'impatto della pandemia sui bilanci del club negli anni 2020, 2021 e 2022. Riguarda quattro periodi di rendicontazione che terminano nel 2022, 2023, 2024 e 2025, coprendo anche le stagioni 2022/23, 2023/24, 2024/25 e 2025/26.

L'obiettivo principale dell'accordo è assicurare che il club rispetti la nuova norma sui " football earnings " entro il periodo di monitoraggio che si concluderà con la stagione 2025/26, con un deficit massimo aggregato di 60 milioni in tre anni. È prevista la possibilità di un ulteriore scostamento di 10 milioni per i club che dimostrano una solida situazione finanziaria. Il Milan ha inoltre accettato una sanzione iniziale di due milioni (dedotti dai premi UEFA del 2022/23) e fino a tredici milioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi intermedi.

Violazione settlement agreement

Se il Milan non dovesse rispettare l'obiettivo principale del settlement agreement (ricordiamo che il club ha chiuso in utile il bilancio 2023 e si prevede un risultato positivo anche per il 2024), potrebbe incorrere in una delle seguenti sanzioni, a seconda della gravità della violazione: