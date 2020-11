Milan, F. Galli: “Presupposti per un bel presente e futuro” / News

Milan, Filippo Galli fiducioso

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Filippo Galli, ex calciatore rossonero, ha parlato del momento attuale del Milan. Elogio per alcuni singoli e grandi speranze per il futuro. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Il Milan di adesso? L'idea di calcio di Pioli è interessante. Avere Ibrahimovic aiuta, un giocatore così attira su di sè l'attenzione e la responsabilità, è importante per una squadra con un'età media bassa. Ci sono i presupposti per un bel presente e un futuro".