Milan, Europa League: i possibili avversari ai sedicesimi

MILAN NEWS – Con la qualificazione ai Sedicesimi di finale di Europa League già in cassaforte, il verdetto di Praga nell’ultima giornata ha ufficializzato il primo posto del Milan nel Gruppo H. Di conseguenza, nel sorteggio in programma lunedì 14 dicembre alle 13.00 a Nyon che darà il via alla fase a eliminazione diretta, i rossoneri saranno teste di serie e quindi affronteranno o una delle seconde classificate nei rispettivi gironi di Europa League o una delle quattro peggiori terze – in base ai punteggi ottenuti – eliminate dalla Champions League.

I Sedicesimi di finale (18-25 febbraio 2021) non prevedranno accoppiamenti tra squadre che si sono già affrontate nel girone oppure tra squadre della stessa nazione. Le prime classificate nel girone di Europa League, Milan compreso, giocheranno la gara di andata in trasferta e il ritorno in casa.

Questi, nel dettaglio, i possibili avversari:

Braga (POR)

Benfica (POR)

Dinamo Kiev (UCR, proveniente dalla Champions League)

Granada (SPA)

Krasnodar (RUS, proveniente dalla Champions League)

Maccabi Tel Aviv (ISR)

Molde (NOR)

Olympiacos (GRE, proveniente dalla Champions League)

Real Sociedad (SPA)

Salisburgo (AUT, proveniente dalla Champions League)

Slavia Praga (CZE)

Stella Rossa (SER)

Wolfsberger (AUT)

Young Boys (SUI)

Anversa (BEL)

Fonte: acmilan.com

Calciomercato Milan: sogno Haaland per i rossoneri. VAI ALLA NOTIZIA>>>