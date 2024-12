Milan, la cronistoria di un disastro: Fonseca, il mercato e la comunicazione

Un disastro totale, annunciato, previsto. Una crisi iniziata in modo precoce, dalla seconda giornata di campionato in quella assurda sconfitta contro il Parma, passando per l'episodio con protagonisti Theo e Leao, a Roma contro la Lazio, fino ad arrivare alle sfuriate di Fonseca contro alcuni giocatori. La breve avventura del tecnico portoghese culmina, e si conclude, nel peggiore dei modi: un apogeo imbarazzante, ben lontano da quello che è sempre stato il Milan.