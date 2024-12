Milan, l’esonero di Fonseca e una clausola particolare: ecco i dettagli

Il Milan esonera Paulo Fonseca e spunta una clausola particolare sul contratto dell'ormai ex allenatore rossonero

Il Milan ha esonerato Paulo Fonseca. Manca il comunicato ufficiale, che probabilmente arriverà in mattinata, ma spuntano dei dettagli relativi proprio al contratto dell'ormai ex tecnico rossonero. Il rapporto con la dirigenza non è mai sbocciato, le varie storie con lo spogliatoio e alcuni giocatori chiave hanno poi peggiorato ulteriormente, senza contare dei risultati deludenti che vedono il Milan ben lontano dalla vetta.