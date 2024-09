Milan, domani esami strumentali per Bennacer: si teme lungo stop

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Alvaro Morata ha seguito un programma di allenamento personalizzato e il club spera di averlo a disposizione per la panchina nella partita contro il Venezia. C'è ottimismo al riguardo. Malik Thiaw , invece, continua ad allenarsi separatamente e probabilmente non sarà disponibile per la gara contro i lagunari. Infine, gli esami strumentali di Ismael Bennacer si svolgeranno domani mercoledì 11 settembre .

Si teme lungo stop

Non c'è dubbio che l'infortunio possa essere serio. Secondo le ultime informazioni, potrebbe trattarsi di una lesione di terzo grado al polpaccio, che se confermata corrisponde a uno strappo. Bennacer ha già effettuato degli esami in Algeria e domani si sottoporrà a ulteriori accertamenti a Milano. Lo staff della nazionale algerina prevede un periodo di recupero di circa tre mesi, con un minimo di due mesi e mezzo se tutto procede per il meglio, considerando che saranno necessarie sei settimane solo per la cicatrizzazione del muscolo.