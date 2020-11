Milan, Enrico Albertosi compie 81 anni: auguri all’ex grande portiere

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 2 novembre di 81 anni fa, nasceva a Pontremoli (provincia di Massa-Carrara), Enrico Albertosi.

Albertosi, detto ‘Ricky’, da calciatore, è stato uno dei portieri italiani più forti di sempre. La sua carriera si è sviluppata principalmente in 3 squadre: Fiorentina, Cagliari e Milan. Con il Diavolo, Albertosi ha giocato dal 1974 al 1980, scendendo in campo per 233 volte. Il suo palmares rossonero parla di 1 Scudetto e di 1 Coppa Italia. La redazione di PianetaMilan, augura all’ex estremo difensore, di passare un felice e sereno compleanno.

IBRA COME SHEVCHENKO: ECCO I NUMERI DEL RECORD >>>