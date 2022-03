Giroud ci sarà con l’Empoli. Il francese a Casa Milan: “Vinciamo lo scudetto”

Nessun problema per Olivier Giroud, uscito acciaccato nel corso di Napoli-Milan di ieri. Il francese ci sarà sabato contro l'Empoli

C'era un po' di apprensione per le condizioni fisiche di Olivier Giroud, uscito malconcio dalla sfida Napoli-Milan di Serie A. Il francese ha subìto un taglio importante sulla gamba sinistra prima delle distorsione alla caviglia che lo ha costretto a chiedere il cambio. Ma l'allarme sembra essere rientrato dopo poche ore. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport', infatti, Giroud sta bene e ci sarà a San Siro per la gara contro l'Empoli in programma sabato 12 marzo. Inoltre c'è una curiosità: l'ex Chelsea si è presentato oggi a 'Casa Milan' per acquistare delle magliette. Alla domanda: "Vinciamo lo scudetto?" postagli dai tifosi lì presenti lui ha risposto: "Sì, certo".