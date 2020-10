Milan, emergenza difesa? Calabria e Kessie pronti ad adattarsi

Milan, continua l’emergenza in difesa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, Davide Calabria e Franck Kessie sarebbero pronti ad adattarsi a difensori centrali nel caso in cui dovesse venire a mancare nelle prossime gare uno tra Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. Sia Musacchio che Duarte, infatti, non sono ancora disponibili per mister Pioli, mentre Gabbia è appena risultato positivo al Covid-19. Dunque, il laterale classe 1996 e il mediano ivoriano potrebbero in caso di emergenza adattarsi al ruolo di difensore centrale. Posizione che Kessie ha per altro già svolto ad inizio carriera quando vestiva la maglia del Cesena.

