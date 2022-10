Milan, ecco quanto ha speso Elliott dal 2018 al 2022: le cifre | News

Con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2022, si conclude di fatto l'avventura al Milan del Fondo Elliott . La società rossonera, come ben si sa, è stata acquistata per 1.2 miliardi di euro da RedBird , società presieduta da Gerry Cardinale . 'Calcio&Finanza' riporta sul proprio sito tutte le cifre versate dall'ex proprietario del club sin dal giorno del suo insediamento.

Dal bilancio del Milan al 30 giugno 2022 emerge che durante l’esercizio 2021/22 l’azionista Project Redblack, attraverso la Rossoneri Sport Investment Luxembourg, ha fornito nuovi finanziamenti per 5 milioni di euro. Risorse che si aggiungono ai 533,25 milioni di euro messi a disposizione delle casse rossonere tra il 2 agosto 2018 e il 30 giugno 2021. Complessivamente Elliott, considerando anche i versamenti effettuati dopo il 30 giugno 2020, ha messo a disposizione del Milan attraverso Project Redblack la somma di 538,25 milioni di euro. Somma che si va ad aggiungere ai circa 300 milioni di euro investiti dal fondo per rilevare il controllo del club da Yonghong Li escutendo il pegno sulle azioni.

Milan, non solo versamenti da parte di Elliott

In realtà non ci sono stati solamente dei versamenti da parte di Elliott. La strada adottata, infatti, è stata quella della sostenibilità, soprattutto per andare a limitare le perdite a bilancio. Dal -194,6 milioni del bilancio al 30 giugno 2019, il club rossonero ha chiuso l’esercizio 2021/22 in rosso per 66 milioni. Il tutto in una società che, al 30 giugno 2022, aveva un indebitamento finanziario netto decisamente ridotto rispetto alle dirette concorrenti, pari a -28 milioni. Le donne, i dispetti di Ibra, la cazziata di Gattuso: i 30 anni di El Shaarawy