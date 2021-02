Milan, Elliott ci ha preso gusto: ora vuole vincere | News

Milan, il fondo Elliott vuole bruciare il tappe

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul fondo Elliott, proprietario del Milan. L’ingresso nel mondo del calcio era previsto in maniera soft, così come ha spiegato più volte Ivan Gazidis, tuttavia le cose sono cambiate rapidamente. Dopo un paio di stagioni, il Milan è primo in classifica, convinto di potersela giocare fino in fondo in campionato e in Europa League.

Ora Elliott ci ha preso gusto e proverà a vincere in tempi rapidi. Lo dimostra il mercato di gennaio, con il Milan che è stato il club che si è mosso di più. Gli ingaggi di Meite, Tomori e soprattutto Mandzukic (che ha 34 anni) dimostrano come la proprietà americana voglia provare a vincere lo scudetto e andare il più avanti possibile in Europa League.