Milan, ecco tra quanto tornerà a disposizione Musacchio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riportato da Tuttosport, Mateo Musacchio tornerà a disposizione di mister Stefano Pioli non prima di tre settimane. Operato alla caviglia a fine giugno, il difensore argentino sembrava prima dello stop destinato ad essere ceduto. Ora, però, la partenza di Musacchio non è più così certa anche perché il Milan attende un’offerta congrua per non fare minusvalenza. Nel caso in cui dovesse lasciare i rossoneri allora il club di via Aldo Rossi cercherà sul mercato un nuovo difensore centrale da alternare a Kjaer.

