Milan, ecco quando Ibrahimovic potrà tornare ad allenarsi in gruppo

MILAN NEWS – Rientrato in Italia lunedì sera, Zlatan Ibrahimovic ora si trova a Milanello per la consueta quarantena prevista per chi rientra dall’estero.

Quello che tutti si chiedono è: quando potrà ricominciare ad allenarsi con il gruppo? Come ormai ben si sa, gli allenamenti collettivi ricominceranno lunedì 18 maggio. A dare una risposta alla domanda appena riportata, ci prova il Corriere dello Sport, che oggi in edicola riporta come Ibrahimovic potrà riprendere ad allenarsi con il resto della squadra a partire da lunedì 25 maggio.

In pratica, con una settimana di ritardo. Lo svedese comunque, che già in patria si allenava con l’Hammarby, in questi giorni non rimarrà fermo. Infatti, quando i compagni avranno terminato le sessioni di allenamento previste, lui le svolgerà in solitaria.

