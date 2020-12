Milan, ecco la classifica appesa da Pioli nello spogliatoio | Calcio News

Ultime Notizie Milan News: la classifica di Pioli

MILAN NEWS – Come i più attenti ricorderanno, Stefano Pioli ha parlato diverse settimane fa di un classifica appena nello spogliatoio di Milanello. A tal proposito Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha svelato un retroscena nel collegamento di oggi dal centro sportivo di Carnago. Ecco cosa ha detto.

“Pioli ha raccontato qualche mese fa di aver appeso a Milanello una classifica, ma non aveva mai detto quale. Ora possiamo svelarvi questo aneddoto: all’inizio del mese di gennaio, dopo la partita contro il Cagliari, Pioli ha appeso nello spogliatoio di Milanello la classifica del 2020 per spronare i suoi a dimostrare il vero valore di questo Milan. Con la vittoria di ieri contro il Sassuolo è matematicamente la squadra che ha fatto più punti in Serie A nel 2020. Chiudere in vetta a questa classifica era uno degli obiettivi di Pioli in questo inizio di stagione”. Calciomercato: Gomez al Milan? Ecco la verità. VAI ALLA NOTIZIA>>>