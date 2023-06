Quattro gol scelti dai tifosi del Milan come più belli della stagione sui canali. Da quello di Theo Hernandez a Saelemaekers: eccoli.

È tempo di Semifinali. Quattro rossoneri differenti ancora in gara, con altrettante realizzazioni di pregevole fattura a contendersi un posto nell'ambita finale: in palio il premio per il miglior gol rossonero della stagione. La votazione prosegue sui nostri canali social ufficiali, e saranno i tifosi a decretare chi meriterà l'accesso alla fase successiva. Questo il tabellone delle due sfide: