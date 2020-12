Milan, ecco gli auguri di buon compleanno a Calabria

MILAN NEWS – Tanti auguri caro Davide! Oggi il nostro difensore compie 24 anni. Al Milan da una vita, fin qui è stato una delle colonne dei rossoneri in questa stagione, già dal precampionato. Corsa, impegno e una continuità di rendimento ad altissimi livelli: in questo 2020/21 sta sicuramente mostrando la sua migliore versione, grazie a prestazioni positive e convincenti che gli hanno permesso di vivere anche l’esordio in nazionale. Avanti così, dunque, e buon compleanno!

Fonte: acmilan.com

