Milan, ecco come procedono i recuperi di Ibrahimovic e Kessié

Il Milan aspetta Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié. I due calciatori proseguono i rispettivi percorsi di recupero dopo gli infortuni

Ricordiamo che Zlatan Ibrahimovic è fuori dopo l'intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per la pulizia dello stesso. Franck Kessié, invece, è fuori per una lesione al flessore della coscia sinistra rimediata in allenamento lo scorso 13 agosto. Intanto domani sbarca Bakayoko. E non è finita qui per il Milan...