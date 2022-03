Milan e Senec, partnership nel segno di sostenibilità e innovazione

Nuovo accordo commerciale tra A.C. Milan e Senec, che diventa, quindi, Official Storage and Photovoltaic System Partner del club rossonero

(fonte: acmilan.com) - AC Milan e SENEC , azienda leader a livello internazionale nello sviluppo e nella produzione di sistemi intelligenti di accumulo energetico, avviano una partnership nel segno della sostenibilità e dell'innovazione. L'azienda entra nella famiglia rossonera come nuovo Official Storage and Photovoltaic System Partner rossonero.

A fine 2020, secondo quanto riportato nel Rapporto statistico GSE del marzo 2022, in Italia risultano installati quasi un milione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. I quali coprono il 41,7% della produzione complessiva nazionale.

Nata a Lipsia nel 2009, SENEC è un vero e proprio pioniere nel settore dell’accumulo fotovoltaico. Ha oltre 80mila sistemi venduti e numerosi riconoscimenti per la qualità dei suoi prodotti e servizi. Parte del Gruppo EnBW, uno dei principali fornitori di energia in Germania, con 5,5 milioni di clienti, in Italia ha iniziato a operare nel 2016. Ad oggi ha sedi a Bari e a Milano. Con la sua offerta di soluzioni a 360° per incrementare l'autosufficienza energetica, SENEC ha registrato una crescita del 900% nel periodo 2018-2021, consolidando sempre più il suo ruolo primario nel mercato.