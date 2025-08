Milan, è scomparso Enrico Lanzi: ecco il cordoglio del club rossonero

Nella giornata di ieri, martedì 5 agosto, è scomparso Enrico Lanzi, ex calciatore del Milan, all'età di 72 anni. Il classe 1953 si è spento colpito dalla malattia che non gli ha dato scampo. A dare la triste notizia è stata la Pro Loco di Spessa, il paese in provincia di Pavia dove ha sempre vissuto. Cresciuto nel Settore Giovanile del club rossonero, ha vissuto la prima stagione da professionista con la maglia del Cesena in prestito, per poi tornare proprio al Diavolo. Qui ha disputato 5 partite in Serie A, 4 in Coppa Italia e 3 in Coppa delle Coppe, compresa la finale persa 2-0 contro il Magdeburgo dove segnò l'autogol decisivo.