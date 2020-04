Milan e Masterclass ‘fanno squadra’: ecco i termini dell’accordo

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – “AC Milan e MasterClass, la piattaforma di apprendimento online che consente a chiunque di imparare da personaggi di successo nei rispettivi settori, lanciano una partnership. Nel corso dei prossimi dodici mesi, grazie a questo accordo la comunità rossonera potrà accedere gratuitamente e senza limiti ai più di 80 corsi, tra nuovi e già attivi, attraverso il MasterClass All-Access Pass che offre agli utenti l’opportunità di esercitare le proprie capacità creative e la propria curiosità durante questo periodo di permanenza a casa.

La partnership con MasterClass offre una piattaforma per l’apprendimento creativo attraverso lezioni online che comprendono una vasta gamma di argomenti come sport, business, cucina, cinema & televisione, musica & intrattenimento, fotografia, lifestyle e molto altro. Tra gli insegnanti figurano Serena Williams per il tennis, Stephen Curry per il basket, Anna Wintour per la creatività e la leadership, Christina Aguilera per il canto, Gordon Ramsay per la cucina e Natalie Portman per la recitazione.

Attraverso lezioni in video-streaming, manuali di esercizi scaricabili e app, MasterClass fornisce una visione approfondita sulla natura dei percorsi artistici ispirando allo stesso tempo la passione per la creatività.

“MasterClass e il Milan condividono l’obiettivo di costruire una comunità e promuovere la crescita personale”, ha dichiarato Jonathan Hum, VP MasterClass, Head of Marketing. “Siamo entusiasti di essere l’official e-learning partner del Club e di collaborare con il Milan nel suo impegno a supportare e ispirare giocatori e fan”.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer AC Milan ha detto: “Durante questo periodo di cambiamento, stiamo cercando nuovi modi per ispirare e coinvolgere i nostri fan, e questo ci ha portato a intraprendere una partnership innovativa con MasterClass. Siamo molto entusiasti di condividere questa opportunità unica per i fan del Milan nel mondo di imparare da alcuni dei maggiori esperti nei settori dello sport, del business e delle arti”.

AC Milan continua la ricerca di metodi innovativi per supportare tutta la comunità rossonera durante la pandemia di CoVid_19, e la partnership con MasterClass segue di pochi giorni quella siglata con Headspace per il supporto al benessere mentale ed emotivo in questo periodo di incertezza e insicurezza.

Il Club ha anche distribuito 2mila care-pack contenenti generi alimentari, prodotti per l’igiene e mascherine agli abbonati “over 65” e, nell’ambito di un’iniziativa a supporto dei più giovani, AC Milan ha consegnato i tablet donati al Comune di Milano a scuole elementari e medie che non ne erano in possesso affinché gli studenti possano sostenere le lezioni scolastiche da remoto.

Ad oggi, la raccolta fondi per la lotta al Covid-19 di AC Milan e Fondazione Milan ha raggiunto 600mila euro di donazioni“. ECCO IL NUOVO PROGRAMMA ANTI COVID_19 A CUI HA ADERITO LA ONLUS ROSSONERA >>>