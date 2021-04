Milan e Inter, tutto fermo per il nuovo stadio: le ultime

Fase di stallo per quanto riguarda il nuovo stadio di Milan e Inter. I due club aspettano l'ok di Palazzo Marino.

Il Milan e l'Inter continuano a lavorare per riuscire a ottenere il nuovo stadio di San Siro, che dovrebbe sorgere proprio a fianco all'impianto attuale. Per ora, però, la questione è ferma in Comune. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport i due club meneghini sono convinti di aver soddisfatto tutte le richieste di Palazzo Marino, compresa la necessità di salvare una parte del San Siro attuale. Si attende solo il via libera definitivo della Giunta, che però tarda ad arrivare. Un segnale che, ovviamente, non può essere positivo. Il Milan e l'Inter aspettano, ma il tempo passa e nulla si smuove.