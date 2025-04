Milan e Inter, la rivalità si trasforma in amicizia: la storia di Valerio e Jacopo

Una storia toccante, fatta di sport, dolore, ma soprattutto amicizia. È andato in onda su Italia 1 , nel programma Le Iene , un servizio dedicato a Valerio (47 anni, milanista ) e Jacopo (30 anni, interista ), due tifosi che il destino ha fatto incontrare in circostanze drammatiche, ma che oggi raccontano una bellissima pagina di umanità e condivisione.

I due, infatti, sono rimasti coinvolti in due distinti incidenti in moto a Milano, entrambi causati da automobilisti distratti. Ricoverati presso l’unità spinale dell’ospedale Niguarda, si sono ritrovati per una fortuita coincidenza a condividere la stessa stanza per circa un anno. Da quel momento è nata una grande amicizia, rafforzata dalla passione comune per il calcio, nonostante il tifo opposto.