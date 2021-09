Milan, è il compleanno di Shevchenko: gli auguri del club rossonero

Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, compie nella giornata di oggi 45 anni. Ecco gli auguri del club rossonero sui social

Giornata speciale in casa rossonera. Andri Shevchenko, ex attaccante del Milan, compie oggi 45 anni. L'ucraino, ovviamente, non ha bisogno di presentazioni: ha vinto tutto quello che c'era da vincere con la maglia del Diavolo. Indimenticabile la vittoria sulla Juventus in finale di Champions League con il suo rigore decisivo o la vittoria dello scudetto con il suo gol alla Roma. Il Milan, attraverso i propri canali social, ha fatto gli auguri a Shevchenko: "Lunga vita al Re dell'Est".