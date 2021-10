Milan, è il compleanno di Pioli: gli auguri del club rossonero

Stefano Pioli, allenatore del Milan, compie nella giornata di oggi 56 anni: gli auguri del club rossonero sui social

Oggi 20 ottobre è il compleanno di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan compie 56 anni. L'allenatore avrebbe preferito festeggiare il compleanno con una vittoria contro il Porto, ma le cose sono andate in maniera diversa. In ogni caso, al di là di questa partita, i meriti dell'allenatore sono sotto gli occhi di tutti. Il Milan, attraverso i propri canali social, ha fatto gli auguri a Pioli: "Il nostro Mister compie 56 anni. I migliori auguri dalla tua famiglia rossonera". Tanti mister Stefano anche da parte della nostra redazione! Intanto il Milan pensa al calciomercato: duello con l'Inter per un difensore.