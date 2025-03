Milan e Cincoro Tequila, arriva la bottiglia per i 125 anni rossoneri

(fonte: acmilan) Cincoro Tequila, pluripremiato produttore di tequila ultra premium, è lieto di annunciare una collaborazione esclusiva con AC Milan per il lancio di una speciale bottiglia in edizione limitata, realizzata per celebrare il 125° Anniversario del Club. Prodotta in sole 125 unità, la bottiglia presenta un elegante design rossonero, ispirato agli iconici colori del Milan, impreziosito dai loghi dorati dei due brand posti in rilievo, a testimonianza della prestigiosa partnership annunciata ufficialmente la scorsa estate.