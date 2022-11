Milan e Austria, la macchina del tempo in vista di domani

Due vittorie e due pareggi per i rossoneri di Gattuso nelle prime quattro partite del girone D, che include anche AEK Atene e HNK Rijeka. 8 punti in classifica per noi, 6 per i greci, 4 per gli austriaci e 3 per i croati. A San Siro arriva dunque il primo match-point per qualificarsi ai Sedicesimi di finale: con una vittoria la missione sarebbe compiuta. All'andata fu 5-1 per i rossoneri, che si presentano a questa sfida con un inedito 3-5-2 e la coppia André Silva-Cutrone in attacco.