Milan, è arrivato il momento di recuperare in pieno Paquetà

MILAN NEWS – Mancano soli 4 giorni alla ripresa del cammino del Milan in campionato. La partita di Lecce sarà la prima di 12 finali che dovranno obbligatoriamente portare i rossoneri quantomeno alla qualificazione in Europa League, cioè al settimo posto in classifica. Il compito per mister Stefano Pioli e la sua squadra, non è difficile visto che si tratta di arrivare davanti a squadre come il Verona, il Parma, il Bologna, il Sassuolo e il Cagliari.

Aldilà del puro e mero aspetto di classifica, la missione del tecnico sarà quella di recuperare il più possibile i giocatori “persi per strada” in vista di una possibile loro cessione nel mercato estivo (che quest’anno chiuderà il 5 ottobre 2020). Fra i giocatori in cerca di rilancio, c’è sicuramente Lucas Paquetà.

È proprio sul brasiliano che Pioli dovrà lavorare di più. Arrivato nel gennaio 2019 per 35 milioni di euro, Paquetà, in questa stagione, non ha saputo confermare le ottime partite disputate sotto la gestione Gennaro Gattuso. Analizzando l’attuale situazione, ci sono almeno 2 fattori che potrebbero aiutare il fantasista classe 1997.

Il primo è il modulo 4-2-3-1 che Pioli sta utilizzando. Sulla carta i titolari sulla trequarti sono Samu Castillejo, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic, ma Paquetà, visto che può giocare indifferentemente a destra, a sinistra e al centro, potrebbe trovare spazio con una certa continuità.

Il secondo fattore che potrebbe favorire Paquetà è il fatto che il Milan giocherà tante partite ravvicinate. Ci sarà bisogno di ruotare i calciatori il più possibile, e in quest’ottica, Paquetà potrebbe essere avvantaggiato nel trovare il giusto spazio per mettersi in mostra. Recuperare il brasiliano in vista di una possibile cessione è una delle priorità del Milan, perché la società non può permettersi di svalutare troppo l’investimento fatto un anno e mezzo fa.

Gli estimatori del giocatore, PSG su tutti, non affonderanno il colpo se non vedranno un miglioramento da qui a fine stagione. Ecco perché Ivan Gazidis ha chiesto a Pioli, di lavorare molto con Paquetà per farlo tornare a buoni livelli di prestazioni. E sempre parlando di giocatori in cerca di riscatto, Luka Jovic sembra essere ormai fuori dai progetti del Real Madrid. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>>

