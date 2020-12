Milan, due giocatori nella Top 11 del mese di novembre

MILAN NEWS – È stato un bellissimo mese, novembre, per i tifosi del Milan. I rossoneri sono primi in classifica in campionato e hanno vinto molte partite importanti. Il noto sito Whoscored, specializzato nelle statistiche legate al mondo dello sport, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter la Top 11 del mese scorso. Nella formazione ideale di novembre ci sono anche due giocatori del Milan. I risultati eccellenti della squadra di Stefano Pioli hanno sicuramente influito. I due giocatori selezionati sono Theo e Zlatan Ibrahimovic. Nessuna sorpresa, in sostanza.

