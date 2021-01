Milan, due gare consecutive contro la stessa squadra: il precedente

Milan, due gare consecutive contro la stessa squadra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Torino, match valido per gli Ottavi di Coppa Italia, andrà in onda questa sera alle ore 20:45. Curiosità: rossoneri e granata si incontreranno per la seconda volta consecutiva dopo la sfida in campionato vinta dai padroni di casa di sabato scorso. L’ultima volta che il Milan ha incontrato per due gare consecutive la stessa squadra in tutte le competizioni risale a gennaio 2019, contro il Napoli, quando registrò un pareggio 0-0 in Serie A e un successo 2-0 nei Quarti di finale di Coppa Italia. Ecco 10 curiosità del match di questa sera >>>