Milan, due anni dal ritorno di Ibrahimovic: il suo acquisto è stato determinante

Due anni fa Zlatan Ibrahimovic iniziava ufficialmente la sua seconda avventura con la maglia del Milan: il suo acquistato è stato azzeccato

Il 27 dicembre del 2021 il Milan ufficializzava l'acquistato dello svincolato Zlatan Ibrahimovic. Terminata la sua avventura in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy, Ibra tornava in Serie A dopo sette anni dall'ultima apparizione con la maglia rossonera. Un acquisto fortemente voluto dalla dirigenza di via Aldo Rossi, al lavoro per sollevare una squadra messa male in campionato e lontana dai fasti di un tempo. Nonostante ciò, alcuni addetti del lavoro non erano completamente d'accordo con il ritorno di Ibrahimovic, un calciatore considerato vecchio ma che, in realtà, si è dimostrato quanto mai fondamentale per la rinascita rossonera.