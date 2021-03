Milan, Drago: “Kessie è tra i migliori centrocampisti in Europa”

Milan, Kessie tra i top in Europa?

L’allenatore Massimo Drago ha parlato della corsa scudetto e ha elogiato il centrocampista del Milan Franck Kessie. Le sue parole ai microfoni di ‘TMW Radio’:

Le milanesi sono andate in fuga?

“Per me questo campionato può solo perderlo l’Inter, ha dimostrato di avere più esperienza e qualità delle altre. In più ha il vantaggio di non giocare le coppe europee, Conte può preparare le partite in una settimana mentre gli altri devono sprecare energie”.

Kessie è tra i grandi centrocampisti d’Europa?

“Assolutamente sì, anche se ha segnato tanti rigori bisogna dire che segnarli non è mai così facile. Sta diventando un centrocampista completo e può migliorare ancora, ma per me è uno dei migliori centrocampisti d’Europa“.

