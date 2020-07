Milan, dopo il lockdown il secondo miglior rendimento in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un Milan tirato a lucido quello che è sceso in campo dopo il lockdown che ha bloccato la Serie A da marzo fino a giugno. I rossoneri hanno conquistato 13 punti in 5 partite (4 vittorie contro Lecce, Roma, Lazio e Juventus e un pareggio contro la Spal). Soltanto l’Atalanta è riuscita a mantenere un rendimento maggiore rispetto al Diavolo, collezionando 18 punti in 6 partite.

