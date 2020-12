Milan, Donnarumma pararigori: ecco i suoi numeri in tutte le competizioni

Milan, Donnarumma pararigori: i numeri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Che Gianluigi Donnarumma sia uno dei migliori portieri del mondo è ormai risaputo. Quello che stupisce è il modo in cui riesce a migliorare sempre di più. Il portiere del Milan, in occasione del match contro la Lazio, ha parato in maniera fantastica un rigore a Ciro Immobile, l’ennesimo della sua giovane carriera. ‘Gigio’ è un vero e proprio pararigori e i numeri lo testimoniano: nono penalty neutralizzato in tutte le competizioni in cui ha preso parte. Ecco le sue vittime: Andrea Belotti, Adam Ljalic, Camillo Ciano, Federico Chiesa, Khouma Babacar, Cristiano Ronaldo, Ruslan Malinovskyi, Gonzalo Maroni e Ciro Immobile. Paolo Maldini ha rilasciato una lunga intervista: ecco i temi trattati >>>