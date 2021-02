Milan, Donnarumma: “Ora siamo più squadra. Sullo scudetto…” | News

Milan, parla Donnarumma

Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Donnarumma si è soffermato sulla forza della squadra rossonera.

"Milan più forte? Sicuramente siamo più squadra. Non so se è il Milan più forte ma ora siamo più squadra, stiamo bene insieme, ci divertiamo e siamo un grande gruppo. Penso che questa sia la cosa fondamentale per puntare in alto. È un Milan che può lottare per lo scudetto, che non si deve accontentare. Il nostro obiettivo è la Champions, però i calcoli li faremo alla fine".