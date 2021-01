Milan, Donato: “Tutto il merito è di Ibra? Ingiusto nei confronti di Pioli”

Milan, Donato sui meriti rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dario Donato, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di ‘Milan TV’. Questo il suo pensiero su Ibrahimovic e Pioli: “Mi sembra strano sentir ancor parlare di prova di maturità per il Milan, è stata già superata. Certamente contro la Juve è una prova fondamentale, ma il campionato è ancora lungo. Il Milan è una squadra, Ibrahimovic ha fatto sei partite, ne sono passate quindici. E’ ingeneroso nei confronti di Pioli dare troppi meriti extracampo allo svedese. Il Milan a differenza di altre squadre ha uno scheletro importante, anche se Juve e Inter hanno gli organici più forti del campionato”. Calciomercato Milan – Haaland in rossonero? Ecco come! Vai alla news >>>