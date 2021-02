Milan, Donato: “La crescita di Romagnoli si è fermata ai 21 anni”

Milan, bordata di Donato su Romagnoli

Una stagione non esattamente da ricordare quella di Alessio Romagnoli, spesso protagonista di episodi spiacevoli. L’ultimo proprio contro la Stella Rossa, in cui ha commesso un fallo di mano ingenuo che ha causato un calcio di rigore. Il giornalista Dario Donato, sul suo profilo Twitter, non ha usato mezzi termini per definire le prestazioni attuali del capitano rossonero. Ecco le dichiarazioni: “Il problema di Alessio Romagnoli è che a 21 anni era esattamente uguale a oggi. Cioè il suo processo di crescita e miglioramento si è arenato. E’ un buon giocatore, ma non quello su cui il Milan fece un grosso investimento di cartellino e stipendio”.

