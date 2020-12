Milan, Donadoni: “Rafael Leao ha un grande futuro. Su Theo Hernandez…”

Ultime Notizie Milan News: Donadoni su Rafael Leao

MILAN NEWS – Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Donadoni si è soffermato su Rafael Leao e Theo Hernandez.

"Nuovi Donadoni in Serie A? Non amo i paragoni, meglio parlare di esterni di valore. Leao ha un grande futuro e Theo è un profilo alla Zambrotta: un'ala che gioca alla grande da terzino. In A mi piacciono Pedro e Cuadrado: al Camp Nou ha dimostrato che si può incidere anche giocando bassi".