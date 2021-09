Milan, Donadoni: “Bello rivedere i rossoneri in Champions League”

Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato del ritorno in Champions League della formazione rossonera. Ecco le sue parole.

Ha vinto tutto con il Milan, da protagonista assoluto, Roberto Donadoni. Ora è allenatore, anche se attualmente senza squadra. Dopo il ritorno della formazione rossonera in Champions League, con la prima gara giocata ad Anfield contro il Liverpool, ma persa, Donadoni ha parlato così ai microfoni di Tuttosport: "È stato bello rivedere il Milan in Champions League. Una bella gioia ritrovarlo così. Sono partiti un po' impauriti forse dall'atmosfera di quello stadio, ma poi dopo hanno trovato la convinzione giusta per tornare a giocare da Milan. È un peccato che sia finita 3-2".